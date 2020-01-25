Путин поручил генпрокурору проверить приговор Котову

Новый генпрокурор Краснов получил первое серьезное поручение от Путина. Он проверит, законно ли суд отправил фигуранта «московского дела» Котова за решетку на четыре года.

«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А.», — приводит сайт Кремля поручение президента РФ Владимира Путина. Отчитаться Краснов должен не позднее 31 марта 2020 года. Путин в финале своей пресс-конференции в декабре 2019 года дал обещание изучить ситуацию с Котовым.

Константина Котова задержали после несогласованной акции в центре Москвы 10 августа. По версии обвинения, его не раз привлекали к ответственности за нарушение закона о митингах. Он продолжал ходить на несанкционированные шествия, «презирая конституционные основы России».

После этого против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». Котова приговорили к четырем годам колонии. Сам он вину не признал и подал апелляцию.