Важное 28 февраля 2023, 16:19 Путин поручил ФСБ усилить работу контрразведки из-за действий Запада Президент Путин поручил усилить противостояние действующим в России спецслужбам Запада РИА «Новости»

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Федеральной службе безопасности России необходимо усилить работу контрразведки из-за активизации западных спецслужб. Об этом в ходе заседания коллегии ведомства заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что сотрудники западных разведок всегда активно работали на территории России. Но сегодня они бросили против страны дополнительные кадры, а также увеличили технические ресурсы. Поэтому нужно дать адекватный ответ на такое поведение.

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«Необходимо в целом усилить линию контрразведки», — привел слова Путина ТАСС.

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Российский лидер добавил, что сотрудники ФСБ должны поставить заслон на границе с Украиной, чтобы не допустить проникновения диверсионных групп и незаконных поставок оружия.

Путин подчеркнул, что участок российско-украинской границы должен находиться под усиленным контролем.

«Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил и Росгвардии», — напомнил президент.

Отдельно глава государства поручил спецслужбе совместно с вооруженными силами и Росгвардией наладить сотрудничество в том числе по быстрому обмену оперативно значимой информации.