Власть 28 февраля 2023, 16:13 Путин поручил ФСБ помогать ВС России в решении задач спецоперации Путин: ФСБ решала сложные задачи в ходе специальной военной операции РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) приняла активное участие в спецоперации и решала нестандартные оперативные задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Текст выступления российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

«Подразделения ФСБ принимали прямое участие в СВО, решали здесь сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу», — отметил глава государства.

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Он пояснил, что служба активно боролась с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом. Путин поблагодарил специалистов за работу как в прифронтовой зоне, так и на освобожденных территориях.

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Президент призвал ФСБ и дальше помогать Вооруженным силам России и Росгвардии в решении задач СВО. В том числе в контрразведке и быстром обмене оперативно значимой информацией.

Российские спецслужбы получили бесценный боевой опыт в ходе спецоперации. Его нужно использовать для укрепления безопасности страны, добавил президент.

В ходе выступления на коллегии ФБС Путин объяснил причину усиления террористической угрозы в России. По его словам, это связано с действиями киевского режима и Запада.