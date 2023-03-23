Власть 23 марта 2023, 19:22 Путин поручил ежегодно выделять до 10 миллиардов на деревянные дома под расселение «аварийки» Публичное достояние

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В ближайшие два года в РФ будут выделять до 10 миллиардов рублей на возведение малоэтажных деревянных домов. Поручение отдал глава России Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте Кремля.

«Обеспечить выделение в 2023 и 2024 годах из федерального бюджета средств в объеме до 10 миллиардов рублей ежегодно», — поручил Путин.

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Согласно тексту документа, эти финансы направят на возведение деревянных малоэтажных жилых зданий. Причем для их строительства необходимо применять российские домокомплекты заводского производства.

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В такие деревянные малоэтажки планируют расселять жителей домов, состояние которых признано аварийным.

Такое финансирование произведут из средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2024 и 2025 годы.

Реализацию этого поручения Путина доверили российскому правительству. Глава государства должен заслушать доклад о старте работ до 1 июля текущего года.