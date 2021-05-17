Путин поручил договориться с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО

Российский президент Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Таджикистана», — говорится в тексте распоряжения.

Владимир Путин поручи Министерству обороны провесит с участием МИД РФ переговоры с таджикистанской стороной. После достижения договоренностей будет подписано соглашение от имени России, которое разрешит вносить его в проект, одобренный российским правительством. Проект создания объединенной региональной системы ПВО с Таджикистаном был согласован 12 мая. Каждая из сторон может направить письменное уведомление о расторжении. Через полгода договор сам прекратит действие.

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет заседание организационного комитета «Победа». Он также примет верительные грамоты у послов иностранных государств, после чего они смогут начать официальную работу в России.