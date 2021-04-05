Путин поручил добиться роста доходов в отстающих регионах

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина поручил добиться опережающего роста доходов населения и увеличения инвестиций в отстающих регионах. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин поручил правительству обеспечить реализацию программ развития регионов для достижения конкретных целевых результатов. Кабмин должен представить доклад по этой работе до 1 июля и далее отчитываться раз в полугодие, указано в списке поручений.

Президент РФ также поставил перед кабмином задачу проанализировать динамику цен на продукты на Дальнем Востоке. Путин поручил принять меры для того, чтобы сократить разрыв со среднероссийскими ценами на продовольствие.

В понедельник Путин также провел отдельную встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Президент заявил, что для малого бизнеса в агропромышленном секторе должны быть доступны кредиты, чтобы при их оформлении не возникало сложностей из-за бюрократии.

Глава государства при этом подписал пакет законов об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма.