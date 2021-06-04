Путин поручил до 2024 года создать в регионах комфортные условия для инвесторов

В России не должно быть неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического развития. К 2024-му году в каждом регионе должны быть предсказуемые и комфортные условия для инвесторов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.

Он также отметил, что работа экономического блока правительства сейчас будет оцениваться по динамике в тех регионах, где есть проблемы с инвестклиматом. По словам российского лидера, к 2024-му году в каждом регионе нужно обеспечить прозрачные, предсказуемые и комфортные условия для инвесторов.

«К 2024-му году повсеместно, в каждом регионе России нужно обеспечить для бизнеса, для частных капиталовложений и запуска новых проектов прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы», — передало его слова РИА «Новости».

Сегодня президент России предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год и установить ставку под 7% годовых. Предельный размер кредита по льготной ипотеке для всех регионов составит три миллиона рублей. По словам Путина, льготная ипотека уже позволила привлечь в строительство более двух триллионов рублей.