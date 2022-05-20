Путин поручил быстро внедрить российские технологии защиты информации
Президент Путин поручил быстро внедрить российские технологии защиты информации в свете запрета зарубежных с 2025 года
Президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее внедрить отечественные технологии защиты информации. С 2025 года использование зарубежных средств будет запрещено, напомнил глава государства.
«Для укрепления нашего технологического суверенитета правительству необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу», — процитировал Путина ТАСС.
Президент уточнил, что следует разработать и внедрить технологическое оборудование в том числе для производства программно-аппаратных комплексов. Он поручил широко задействовать инструменты и ресурсы нацпрограммы «Цифровая экономика».
Работа в этом направлении уже идет «самым активным образом», заметил Владимир Путин.
«Мы об этом давно уже говорим, работаем самым активным образом, надеюсь, что результат будет в ближайшее время», — сообщил президент.
Путин также констатировал увеличение количества кибератак на российскую IT-инфраструктуру в последние годы, а в особенности с конца февраля 2022 года, после начала спецоперации.