Путин поручил быстро внедрить российские технологии защиты информации

Президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее внедрить отечественные технологии защиты информации. С 2025 года использование зарубежных средств будет запрещено, напомнил глава государства.

«Для укрепления нашего технологического суверенитета правительству необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу», — процитировал Путина ТАСС.

Президент уточнил, что следует разработать и внедрить технологическое оборудование в том числе для производства программно-аппаратных комплексов. Он поручил широко задействовать инструменты и ресурсы нацпрограммы «Цифровая экономика».

Работа в этом направлении уже идет «самым активным образом», заметил Владимир Путин.

«Мы об этом давно уже говорим, работаем самым активным образом, надеюсь, что результат будет в ближайшее время», — сообщил президент.

Путин также констатировал увеличение количества кибератак на российскую IT-инфраструктуру в последние годы, а в особенности с конца февраля 2022 года, после начала спецоперации.