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    20 мая 2022, 16:25

    Путин поручил быстро внедрить российские технологии защиты информации

    Президент Путин поручил быстро внедрить российские технологии защиты информации в свете запрета зарубежных с 2025 года

    Оксана Кириллова

    Президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее внедрить отечественные технологии защиты информации. С 2025 года использование зарубежных средств будет запрещено, напомнил глава государства.

    Путин поручил быстро внедрить российские технологии защиты информации

    «Для укрепления нашего технологического суверенитета правительству необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу», — процитировал Путина ТАСС.

    Президент уточнил, что следует разработать и внедрить технологическое оборудование в том числе для производства программно-аппаратных комплексов. Он поручил широко задействовать инструменты и ресурсы нацпрограммы «Цифровая экономика».

    Работа в этом направлении уже идет «самым активным образом», заметил Владимир Путин.

    «Мы об этом давно уже говорим, работаем самым активным образом, надеюсь, что результат будет в ближайшее время», — сообщил президент.

    Путин также констатировал увеличение количества кибератак на российскую IT-инфраструктуру в последние годы, а в особенности с конца февраля 2022 года, после начала спецоперации.