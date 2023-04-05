Важное 05 апреля 2023, 17:26 Путин поручил быстрее интегрировать новые регионы в российское правовое пространство Президент Путин: нужно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил как можно скорее интегрировать новые регионы России в ее единое правовое пространство. Он назвал их «историческими землями» страны.

«Задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторические российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», — подчеркнул президент.

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Путин добавил, что уже сейчас, в сложных условиях, там активно восстанавливаются жилье, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения, запускаются промышленные и сельхозпредприятия, создаются новые рабочие места, регулярно выплачиваются пенсии и социальные пособия. Начал действовать механизм льготной ипотеки под 2% годовых.

Глава государства напомнил, что недавно посещал Мариуполь и пронаблюдал за ходом его восстановления. Путин сделал вывод о том, что там развернули масштабное строительство, люди работают даже ночью. Он отметил: видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги проходили во всех городах и населенных пунктов всех четырех новых регионов. Для этого создается долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов.