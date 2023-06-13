Власть 13 июня 2023, 22:39 Путин порассуждал, стоит ли войскам идти до Киева в рамках СВО РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин задал риторический вопрос насчет рациональности решения о приходе войск в Киев в ходе спецоперации. Об этом глава государства побеседовал с военными корреспондентами в рамках встречи 13 июня.

«Смотрите, наши войска были у Киева. Во-первых, мы договорились, и получился неплохой договор о том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию, правда, они его выкинули», — сказал президент.

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Он напомнил, что сейчас под контролем РФ находится почти вся Новороссия, существенная часть Донецка с доступом к Азовскому морю и Мариуполю, практически вся Луганская Народная Республика.

«Нам нужно туда возвращаться или нет? Почему я такой риторический вопрос задаю? Ясно, что у вас-то ответа на это нет — я сам только могу на него ответить. Но в зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим», — заявил Путин.

Он объяснил, что властям важно решать мобилизационные вопросы, однако сегодня нет необходимости в дополнительной мобилизации. Кроме того, с января 2023 года идет масштабная работа по заключению контрактов с бойцами. Вместе с добровольцами ряды ВС РФ пополнились на 156 тысяч человек. В сентябре прошлого года частичная мобилизация подразумевала набор в 300 тысяч, а сейчас люди самостоятельно готовы бороться с киевским режимом на передовой.

«И работа-то продолжается: за прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи — за неделю», — сообщил глава государства.

Ранее Путин заверил, что российская армия будет избирательно бить по намеченным целям, а не по жилым кварталам Украины, как бездумно лупит киевский режим.