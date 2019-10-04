Путин порассуждал о создании медицинской госкорпорации

Российский лидер попросил одного из участников представить гипотетическую ситуацию с созданием такой государственной структуры с Министерством здравоохранения в качестве контролирующей части. После этого он спросил, сможет ли такая структура, которая занимается здравоохранением, работать как корпорация.

В качестве примера Владимир Путин привел первого заместителя руководителя своей администрации Сергея Кириенко, который с 2005 по 2016 год занимал пост генерального директора Росатома. Путин отметил, что корпорация работает до сих пор — и очень эффективно.

«Вот в таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, а само здравоохранение как система оказания человеку очень важных для человека услуг работает именно как корпорация. Со всеми зданиями, сооружениями, показателями и так далее. На ваш взгляд, это возможно?» — поинтересовался Путин.

Собеседник ответил, что такая ситуация вполне реальна и возможна. Путин особо подчеркнул, что гипотетическое создание такой госкорпорации не означает ликвидацию страховой системы в медицине, а значит, сохраняет бесплатное здравоохранение.