Власть 28 июня 2023, 21:12 Путин попросил ускорить разработку концепции автомобильного туризма в России Freepik

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Президент России Владимир Путин попросил ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма в стране. Об этом глава государства говорил на профильном совещании, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Прошу ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. Для многих людей — это самый удобный, комфортный вид путешествий», — отметил президент.

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Путин заявил, что необходимо расширять существующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги. Это важно и для дальнейшего развития популярного вида отдыха — пешеходных туристических троп. Президент отметил, что нужно шире представить подробную информацию о маршрутах на различных ресурсах и интернет-платформах.

В России имеются все условия для долгосрочного, эффективного развития внутреннего туризма. Большую роль в активном развитии туризма внутри страны сыграли санкции, заявил Путин на видеосовещании по вопросам туризма.