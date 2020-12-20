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    20 декабря 2020, 16:56

    Путин попросил спецслужбы учитывать тлеющие конфликты вблизи границ России

    Екатерина Шамина

    Владимир Путин призвал спецслужбы обеспечить более эффективную защиту границ России. Об этом он сказал во время поздравления сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.
    Путин попросил спецслужбы учитывать тлеющие конфликты вблизи границ России

    «Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — сообщил Путин.

    Также он попросил уделить внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией, преступлениями в сфере экономики. Президент выразил надежду, что сотрудники Службы внешней разведки будут гибко реагировать на высокую динамику изменений международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для страны и повышать качество аналитических материалов.

    По мнению Путина, для России один из главных вызовов остается международный терроризм. Он отметил, что за последние годы количество террористических преступлений снизилось. Если в 2010 году их было зарегистрировано 779, то за первые 11 месяцев 2020 — всего два.