Путин попросил спецслужбы учитывать тлеющие конфликты вблизи границ России

Владимир Путин призвал спецслужбы обеспечить более эффективную защиту границ России. Об этом он сказал во время поздравления сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.

«Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — сообщил Путин.

Также он попросил уделить внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией, преступлениями в сфере экономики. Президент выразил надежду, что сотрудники Службы внешней разведки будут гибко реагировать на высокую динамику изменений международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для страны и повышать качество аналитических материалов.

По мнению Путина, для России один из главных вызовов остается международный терроризм. Он отметил, что за последние годы количество террористических преступлений снизилось. Если в 2010 году их было зарегистрировано 779, то за первые 11 месяцев 2020 — всего два.