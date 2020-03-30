Путин попросил пожилых россиян не нарушать режим самоизоляции

Сейчас пожилым гражданам России, которые находятся в группе риска, выходить из дома категорически нельзя. Несмотря на заботу государства в трудное время, необходимо, чтобы каждый тоже думал о своем самочувствии.

«Кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь, вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас, подумайте, пожалуйста, и вы о себе», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путин.

Глава российского государства на совещании с полномочными представителями президента в федеральных округах напомнил, что люди старшего поколения находятся в группе риска в связи с распространением коронавируса. Среди них и их родственников нужно постоянно вести разъяснительную работу.

В связи с пандемией коронавируса в Москве, Подмосковье, Вологодской, Калининградской и Мурманской областях усилят меры безопасности. Без особой нужды в этих регионах нельзя будет выходить из дома.

По последним данным, в России 2019-nCoV заразились 1836 человек, а умерли — девять пациентов с COVID-19. Всего в мире погибли более 35 тысяч человек. Зараженных медики выявили 739 тысяч.