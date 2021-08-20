Путин попросил Меркель повлиять на Украину
Президент Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель повлиять на Украину для выполнения всех обязательств по Донбассу. Об этом стало известно по итогам переговоров двух лидеров.
В ходе пресс-конференции после переговоров российский лидер отметил, что ситуацию на Украине до сих пор не удается урегулировать, и попросил Меркель оказать влияние на украинские власти для выполнения обязательств по разрешению кризиса на юго-востоке этой страны.
«Надеюсь, что удастся продолжить диалог по урегулированию в Донбассе с новым руководством Германии», — добавил Путин.
Россия и Германия являются участницами «нормандского формата», цель которого — разрешение вооруженного кризиса на юго-востоке Украины.
В феврале 2015 года в Минске «нормандская четверка» (помимо РФ и ФРГ, в нее входят Украина и Франция) согласовала комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ получил поддержку СБ ООН и стал обязательным для выполнения. В рамках этого документа осуществляются все шаги по стабилизации обстановки в Донбассе.