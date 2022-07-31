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    31 июля 2022, 10:35

    Путин поприветствовал экипажи боевых кораблей в Кронштадте. Видео

    Презмдент России Путин поприветствовал экипажи боевых кораблей в Кронштадте

    Оксана Кириллова

    Президент России Владимир Путин поприветствовал экипажи боевых кораблей Балтийского флота в Кронштадте и поздравил их с Днем Военно-морского флота. Увенчанный флагом России катер, на котором Путин обошел парадную линию кораблей, попал на видео.

    «Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота!» — обратился к экипажам президент.

    В ответ послышалось троекратное «ура».

    Владимир Путин прибыл в Кронштадт на Главный военно-морской парад, который начнется в 11:00. На нем президент выступит с речью. Также сегодня глава государства должен подписать указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России. Церемония состоится в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

    Накануне Путин посетил исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте в сопровождении главы Минобороны России Сергея Шойгу и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.