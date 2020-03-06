Путин: поправки в Конституцию вносятся минимум на 30 лет

Пока работа над поправками в Конституцию продолжается. Но после принятия и публикации документа он будет действовать как минимум следующие 30 лет.

«Мы выносим поправки в Конституцию, даже не на 5-10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50», — приводит РИА «Новости» заявление президента России Владимира Путина.

Лидер страны также добавил, что в Конституции должна быть отражена роль человека труда в российском обществе, так как он находится в центре процветания любой страны.

«Я уже говорил об этом на встрече с рабочей группой, что я считаю обоснованным вернуть основные положения в основной закон. Потому что это будет отражать роль человека труда в нашем обществе», — подчеркнул президент.

По его словам, в современном мире человек труда уже не имеет того значения, которое было раньше. Сейчас под это понятие попадают и офисные работники.

«Само понятие наполняется другим содержанием. Но все равно в основе процветания любого государства, любого общества в центре стоит человек труда, поэтому отметить это в основном законе совершенно необходимо», — заключил Путин.

Президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту о Конституции 2 марта. Документ приняли в Госдуме в первом чтении. Теперь его должны рассмотреть депутаты во втором чтении. Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля. Этот день сделают для россиян оплаченным выходным.