Власть 28 июня 2023, 20:27 Путин поправил форму морскому офицеру с «ядерным чемоданчиком» Президент Путин поправил форму офицеру ВМФ, который стоял с «ядерным чемоданом»

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Президент России Владимир Путин любезно поправил форму офицеру, который встретил его у трапа самолета. Кадры с этим моментом разлетелись в Сети.

Судя по видео, глава государства подошел к самолету, у трапа которого стояли два офицера Военно-морского флота. Один из них представился, а в этот момент президент одернул его форму, поправив ее таким образом. Затем с улыбкой российский лидер повернулся к другому офицеру, который также представился ему. Сам Путин предстал в черной футболке поло и темных брюках. Глава государства надел очки, а в руках держал пиджак.

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Как сообщил Telegram-канал «Пул № 3», офицер, форму которого поправил президент, держал в руках «ядерный чемоданчик».

Российский лидер 28 июня, в мусульманский праздник Курбан-байрам, отправился с рабочим визитом в Дагестан. Он прибыл Дербент, где ему показали исторические достопримечательности. По данным ТАСС, в связи с приездом президента в Дагестане усилили меры безопасности.