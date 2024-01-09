Власть 09 января 2024, 17:36 Путин пообщался с второклассницей, съездившей на Байкал благодаря «Елке желаний» Путин созвонился с 8-летней девочкой, мечту которой исполнил на «Елке желаний» РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней девочкой из Южно-Сахалинска, чью мечту о путешествии на Байкал исполнил в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Второклассница вместе с родителями провела на озере несколько дней. Она поделилась с Путиным впечатлениями от поездки. Девочка побывала на экскурсиях в музеях и у истока реки Ангары, узнала о происхождении, флоре и фауне Байкала и даже совершила виртуальное погружение на его дно в стилизованной субмарине.

Президент России поздравил девочку с Новым годом, пожелал успехов в учебе и спорте. Школьница занимается спортивной аэробикой, у нее первый юношеский разряд.

Помимо нее, Владимир Путин в этом году исполнил желание 13-летней девочки из Петербурга попробовать себя в роли ведущей новостей и 11-летнего мальчика из Костромы — побывать в Эрмитаже.

В «Елке желаний» принял участие и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он исполнил мечты пятерых детей.