Власть 22 февраля 2023, 16:42 Путин пообщался с военными на митинге-концерте в честь Дня защитника Отечества Путин пообщался с военными на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые приняли участие в митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках». Выйдя на стадион, президент первым дело пожал руки находившимся там военным.

«Есть люди — вот они здесь стоят, рядом со мной — <…>, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть — семью и Родину», — сказал глава государства.

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После исполнения гимна президент снова подошел к военным, чтобы пожать им руки и побеседовать.

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Выступая на митинг-концерте, президент также отметил, что в словосочетании «День защитника Отечества» есть что-то мистическое и святое.

Он указал, что недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш». По мнению главы государства, в этих словах есть что-то очень важное для каждого человека, а такие понятия, как Родина и семья, близки всем россиянам.

Ранее Путин призвал окружить заботой и почетом семью каждого участника спецоперации. Глава государства подчеркнул, что на нужды этих людей нужно откликаться сразу и без волокиты.