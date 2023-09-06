Власть 06 сентября 2023, 12:49 Путин пообщался по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Путин пообщался по телефону с принцем Саудовской Аравии бен Салманом РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Принц поблагодарил российского лидера за поддержку обращения королевства о присоединении к БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин «тепло поздравил саудовское руководство» с принятием решения на этот счет и рассказал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году. Кроме того, стороны высоко оценили свое взаимодействие в формате ОПЕК + и многоплановое сотрудничество в целом.

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Владимир Путин и Мухаммед бен Салман сошлись на том, что достижение договоренностей о сокращении добычи нефти и выполнение добровольных обязательств по ограничению поставок сырья позволят обеспечить стабильность глобального энергетического рынка.

Президент России и наследный принц Саудовской Аравии договорились продолжать личные контакты и обсудили углубление сотрудничества своих стран в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах, а также в инвестиционной области.