Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США

Трампу будет тяжело наложить вето на санкции США против России. Ситуацию осложняет дело об импичменте американского президента. На большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин рассказал о шансе на улучшение диалога между Москвой и Вашингтоном.

Президент РФ подчеркнул, что голословные обвинения о сговоре Трампа с Россией не подтвердились, поэтому демократы нашли другой повод и говорят о «давлении» главы Белого дома на Украину.

«Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией», — заметил Путин, добавив, что работа по-прежнему продолжается. При необходимости Кремль отвечает зеркально.

«Мы тоже будем поступать зеркальным образом, это недружественные акты в отношении России», — заявил президент РФ.

Путин также признался, что введение антироссийских санкций США для «сохранения транзита через Украину» вызывает у него недоумение.

«Мы, вообще-то, и сами хотим его сохранить. <…> Нас в чем-то обвиняют, хотят сделать так, чтобы Украина пополняла бюджет за счет России», — заметил глава РФ. Соединенные Штаты со своей стороны, сказал он, могли бы дать Киеву денег, если бы хотели помочь.

В то же время Москва, обратил внимание Владимир Путин, заинтересована «в развитии и поддержании отношений с США». При этом неважно, кто занимает президентский пост или находится в американском правительстве.

«Мы дали наши предложения по СНВ-3. Мы вплоть до конца года просто готовы взять и продлить действующие соглашения. <…> Но на все наши предложения нет никакого ответа. Если не будет СНВ-3, не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений», — заключил Путин.