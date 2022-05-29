Путин пообещал Вучичу бесперебойные поставки газа в Сербию

Россия продолжит поставлять газ в Сербию без перебоев. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с лидером балканской страны Александром Вучичем.

Кроме вопроса двусторонних отношений и развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, лидеры двух стран обменялись мнениями по международной повестке.

Они затронули ситуацию на Украине и события, которые развиваются вокруг непризнанной Республики Косово.

Президенты договорились продолжить укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе тесных связей народов двух стран.