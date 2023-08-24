Власть 24 августа 2023, 18:42 Путин пообещал вручить награду механику-водителю танка «Алеша» Президент указал на необходимость помочь раненому члену экипажа «Алеша» сайт Кремля

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин пообещал наградить раненого механика-водителя танка «Алеша». В разговоре с экипажем глава государства указал на необходимость помочь военнослужащему, сообщили на сайте Кремля.

Один из участников встречи напомнил, что механик не смог получить награду из-за травмы головы. Он остался в зоне боевых действий. Путин согласился с тем, что его тоже нужно наградить.

Реклама

«Так и сделаем, обязательно, хорошо, что вы сказали… Не переживайте, все сделаем в лучшем виде. Вы о нем не забывайте, и никто не забудет, здесь нет никаких сомнений», — сказал Путин.

Военнослужащий страдал от продолжающихся головных болей, добавил один из участников беседы. Президент заверил, что механику в полной мере окажут медицинскую помощь.

Ранее Владимир Путин посетил Курскую область и лично вручил награды экипажу танка «Алеша», который отличился на Запорожском направлении, 23 августа. Об этом сообщал сайт kp.ru.