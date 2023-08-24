24 августа 2023, 18:42
Путин пообещал вручить награду механику-водителю танка «Алеша»
Президент указал на необходимость помочь раненому члену экипажа «Алеша»
Президент России Владимир Путин пообещал наградить раненого механика-водителя танка «Алеша». В разговоре с экипажем глава государства указал на необходимость помочь военнослужащему, сообщили на сайте Кремля.
Один из участников встречи напомнил, что механик не смог получить награду из-за травмы головы. Он остался в зоне боевых действий. Путин согласился с тем, что его тоже нужно наградить.
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«Так и сделаем, обязательно, хорошо, что вы сказали… Не переживайте, все сделаем в лучшем виде. Вы о нем не забывайте, и никто не забудет, здесь нет никаких сомнений», — сказал Путин.
Военнослужащий страдал от продолжающихся головных болей, добавил один из участников беседы. Президент заверил, что механику в полной мере окажут медицинскую помощь.
Ранее Владимир Путин посетил Курскую область и лично вручил награды экипажу танка «Алеша», который отличился на Запорожском направлении, 23 августа. Об этом сообщал сайт kp.ru.
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