Власть 07 января 2024, 02:22 Путин пообещал решить проблемы с жильем для семей погибших на спецоперации РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемами, связанными с механизмом обеспечения жильем семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Разговор на эту тему зашел во время встречи российского лидера с семьями погибших героев в подмосковной резиденции в Ново-Огареве.

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Одна из ее участниц рассказала о возникновении проблем с военной ипотекой. Путин отметил, что ему нужно понять, в чем заключаются эти проблемы. Женщина пообещала передать через помощника президента данные о таких семьях.

«Договорились. Обязательно сделаем», — отреагировал президент.

Ранее Путин дал обещание переговорить с главой Минобороны Сергеем Шойгу по поводу обмена информацией между министерством и фондом «Защитники Отечества», обсудить ситуацию с выплатами семьям погибших в СВО.

Президент РФ заявил, что государство окажет должную поддержку их близким. Он подчеркнул, что встреча в Ново-Огарево должна стать сигналом для чиновников о поддержке семей бойцов СВО, причем на всех уровнях.