Путин пообещал развивать отношения с Японией. Но по Конституции

Россия будет развивать отношения с Японией, но не в противоречии с Конституцией РФ. С таким заявлением в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» выступил президент России Владимир Путин.

Российский лидер переадресовал вопрос о дальнейших отношениях с Японией главе МИД Сергею Лаврову.

«Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — сказал Путин.

По его словам, Россия готова развивать отношения с Японией.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», — добавил Путин.

Ранее японские журналисты назвали «мощным ударом» по планам Токио военное усиление Москвы на Курильских островах и введенный в России запрет публичных призывов к отчуждению территорий. Теперь Япония вынуждена отказаться от прежней стратегии в территориальных переговорах с Москвой. В октябре 2020 года на российских островах появились новейшие танки Т-72Б3, а на Итурупе — зенитно-ракетные комплексы С-300В4.

Япония претендует на Южные Курилы, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. А Россия говорит, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.