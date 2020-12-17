Путин пообещал разобраться с индексацией пенсий работающих россиян

Проведение индексации пенсий крайне важно особенно при падении доходов. Но для повышения выплат работающим пенсионерам нужна бюджетная обеспеченность. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что в СССР работающие пенсионеры пенсии не получали вообще. Но сегодня вопрос стоит так, что доходы падают, а значит выплаты надо повышать.

По словам президента, проблема заключается в том, что сейчас есть несколько моментов, которые влияют на итоговую сумму выплат, которую получает работающий пенсионер.

«С этим точно совершенно нужно разобраться», — пообещал Путин.

Он напомнил, что индексация страховой пенсии в следующем году запланирована в размере 6,3%. И власти сделают все, чтобы обеспечить эти выплаты в полном объеме.

Пенсии рабочим пенсионерам прекратили индексировать с 2016 года из-за дефицита бюджета Пенсионного фонда. Вопрос постоянно ставится в повестку дня многими политиками. Последнее предложение Госдумы раскритиковал министр финансов Антон Силуанов. Он заявил, что важно сейчас сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают. Именно этот параметр прописан в бюджете.