Путин пообещал расширить географию поездок после появления у него антител к коронавирусу

Президент Владимир Путин заявил, что будет расширять географию поездок после того, как у него появятся антитела к коронавирусу. Первую дозу вакцины глава государства поставил 23 марта.

«Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», — сказал Путин директору Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной во время встречи по видеосвязи, ее транслировал телеканал «Россия 24».

В пресс-службе Кремля ранее говорили, что на 25 марта у Путина запланирован визит в Детский музыкальный театр юного актера.

Владимир Путин поставил прививку в среду, 23 марта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после вакцинации тот чувствовал себя хорошо, никаких побочных эффектов замечено не было.

В Кремле не уточнили, какую прививку выбрал Путин для вакцинации. Песков заявил, что об этом знают только президент и его врач. Вакцинация не была публичной и проходила за закрытыми дверями.

Путин сократил число поездок из-за пандемии. Он стал выезжать по регионам только осенью. Сначала он съездил в Санкт-Петербург, потом в Сочи, а в конце ноября побывал в Сарове Нижегородской области, оттуда он по видеосвязи обсудил экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском.