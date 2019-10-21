Путин пообещал продолжить военно-техническое сотрудничество с Африкой

Российский лидер напомнил о глубоких корнях военно-технического сотрудничества России, которые формировались еще на заре становления государств Африки. По мнению Путина, это «сыграло свою роль в борьбе народов континента за независимость».

Президент отметил, что соглашения о военно-техническом сотрудничестве действуют с более чем 30 странами Африки. Россия предоставляет не только широкую номенклатуру вооружений, но и технику.

«Отрадно, что военно-техническое партнерство продолжает энергично развиваться. Причем его инициаторами зачастую выступают сами африканские страны, которые понимают, что свою независимость и суверенитет надо уметь защищать, в том числе и от экстремистских и террористических группировок», — отметил российский президент, добавив, что у России солидный опыт по борьбе с террористами, в том числе и в Сирии.

По его словам, африканские партнеры принимают участие в инициируемых Россией военно-технических учениях и форумах. Это позволяет им познакомиться с оружием российского производства, военной техникой, изучить опыт их применения. Владимир Путин пообещал продолжить взаимодействие по подготовке военных кадров африканских государств, а также обучению миротворцев из этих стран.