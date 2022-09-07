Путин пообещал продолжить участие в зерновой сделке, несмотря на обман | 360°

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Путин пообещал продолжить участие в зерновой сделке, несмотря на обман

Президент России Путин уличил Запад в обмане при реализации зерновой сделки

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Зерновую сделку заключили под предлогом помощи беднейшим странам и снижения цен на продовольствие, однако это оказалось обманом. На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин пообещал, что страна продолжит участвовать в зерновой сделке, несмотря ни на что. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы продолжим эту работу [по зерновой сделке] в надежде на то, что цели, ради которых все это мероприятие было организовано, все-таки будут достигаться», — сказал он.

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Из 80 вышедших из портов Украины судов только два отправились в развивающиеся страны, остальные — в Европу. Президент напомнил, что зерновую сделку заключили под предлогом обеспечения интересов беднейших стран. Геополитические противники сильно давили на Россию, убеждая в том, что это нужно для стабилизации цен и спасения людей от голода.

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Путин заявил, что сожалеет о формулировках соглашений. В них не указали, какой объем продовольствия, в том числе вывозимого с Украины, отправится в развивающиеся страны. Он назвал произошедшее «очередным наглым обманом» партнеров в Африке и других государств, ради которых затевалась эта кампания.

Цены на продовольствие, по его словам, немного стабилизировались, но тенденция на повышение все равно осталась. Он призвал переломить ее совместными усилиями.

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