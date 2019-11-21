Путин пообещал продолжить работу над оружием, при создании которого погибли сотрудники «Росатома»

Президент России Владимир Путин назвал не имеющей мировых аналогов ракетную двигательную установке, при испытаниях которой в Северодвинске в августе погибли сотрудники «Росатома».

Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом он сообщил на церемонии вручения вдовам погибших орденов Мужества.

Путин назвал нормальным радиационный фон после аварии под Северодвинском Подробнее

«Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что погибшие вели сложнейшее и критически важное направление. По его словам, в Северодвинске разрабатывались самые передовые, не имеющие мировых аналогов технические идеи и решения. Там создавалось оружие, которое обеспечит суверенитет безопасность России на десятилетия вперед. Президент пообещал, что страна всегда будет помнить о погибших, а дети могут по праву гордиться своими отцами.

Глава государства выразил свои соболезнования вдовам погибших. Он отметил, что всегда больно и тяжело терять близкого человека. Путин подчеркнул важность того, чтобы они услышали не только слова сочувствия, но и оценку деятельности погибших. По его словам, они несли особую миссию.

Путин подчеркнул что только настоящие мужчины и патриоты страны могут сделать такой выбор и посвятить себя настолько серьезному делу. Он заверил семьи погибших, что всегда окажет им необходимую поддержку.