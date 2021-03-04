Путин пообещал привлечь волонтеров к политической жизни

Волонтеров нужно сильнее вовлечь в политическую жизнь России. В движении состоят люди разных взглядов и убеждений, а значит, они смогут находить разные подходы к решению проблем, которые стоят перед страной. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

Российский лидер напомнил, что в этом году пройдут выборы в Госдуму и региональные парламенты. Путин пообещал, что поговорит с руководителями ведущих политических сил, чтобы они обратили внимание на волонтеров.

«Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед», — заявил президент.

Путин отметил, что выступает полностью за то, чтобы волонтеры вливались и принимали активное участие в политической жизни.

Как сообщило Ura.ru, участники встречи рассказали Путину об успешных практиках, которые реализуются в регионах. Глава организации «Молодежка ОНФ» Игорь Кастюкевич доложил о проекте «Тренер», который действует сейчас в трех регионах. Участники проекта берут шефство над сложными подростками в возрасте от 14 до 17 лет.

Кастюкевич рассказал, что тренер становится наставником. С ним подопечный занимается спортом, может спросить совет, при этом также подростков привлекают к благим делам. Во время пандемии участники проекта переоборудовали под ковид-госпитали 183 больницы.

Президент проект одобрил. Он отметил, что молодым людям нужно давать возможность развиваться, чтобы они становились успешными.

«То, что к вам пришли такие ребята, — в этом ничего удивительного нет. Они ведь с определенным характером, я это по себе знаю — во дворе вырос», — отметил он.

Беседа президента России и волонтеров прошла в годовщину движения «Мы вместе». Оно появилось в начале пандемии коронавируса для помощи россиянам, которые оказались в сложных условиях жизни.