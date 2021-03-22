Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен привиться от коронавируса в ближайший вторник, 23 марта. Такое заявление он сделал на видеосовещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека. Личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — заявил Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» заявил, что вакцинация не будет публичным мероприятием.

Также он не ответил на вопрос, какой препарат используют для вакцинации президента. Песков заявил, что все три зарегистрированные в России вакцины хорошие и надежные.

Сам Путин на встрече с руководителями российских СМИ говорил, что намерен привиться вакциной от коронавируса «Спутник V» в конце лета — начале осени, так как на это время у него запланировано много поездок. При этом он исключил, что пройдет вакцинацию под камерами, как это сделали другие публичные политики.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первая — «Спутник V». Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. В основе этого препарата лежат аденовирусы человека, которые выступают в качестве доставщиков генов S-белка возбудителя, на который реагирует организм и формирует антитела. Препарат прошел все три фазы клинических испытаний. Результаты опубликовали в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Вторым препаратом стала вакцина «ЭпиВакКорона», изготовленная в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Эта вакцина содержит три вида искусственных белков коронавируса и вспомогательные вещества, которые помогают им проникнуть в организм человека. Иммунные клетки организма запоминают чужеродные белки и в случае заражения настоящим коронавирусом атакуют его.

Последней зарегистрированной в России вакциной от коронавируса стал препарат «КовиВак» Центра имени Чумакова. В состав входит сам коронавирус, но инактивированный. То есть он не может распространяться по клеткам. Но само его присутствие вызовет реакцию иммунной системы.