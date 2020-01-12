Путин пообещал посодействовать Асаду в приглашении Трампа в Дамаск

В ходе поездки российского лидера из российского командного пункта в столицу Сирии Башар Асад вспомнил библейский эпизод, как фарисей Савл по дороге в Дамаск услышал голос Бога, поверил и стал апостолом Павлом.

Асад пошутил, что этот путь не мешало бы повторить президенту США Дональду Трампу, чтобы с ним тоже все стало нормально. В ответ Владимир Путин предложил действительно пригласить американского лидера посетить в Дамаск. Асад сказал, что к встрече.

«Я ему передам», — пообещал российский лидер.

Президент России Владимир Путин посетил Сирию в минувший вторник, 7 января. С сирийским лидером Башаром Асадом он встретился в российском командном пункте, где они выслушали доклады о состоянии дел в стране.

После лидеры двух государств провели двусторонние переговоры. Владимир Путин отметил, что сирийцы не только защищают от боевиков свою страну, но также не пускают боевиков в другие страны.

Как напомнило Ura.ru, в ходе своего визита Путин посетил старейшую мечеть Омейядов, а также в православную церковь Святой Девы Марии.