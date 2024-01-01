01 января 2024, 15:30
Путин пообещал ответные удары по военным объектам Украины после атаки на Белгород
Путин назвал ответом за Белгород удары по военным объектам Украины
Российские военные используют высокоточное оружие для ударов по местам скопления украинских военных и боевой техники в качестве ответа на атаки на свою территорию. Подобное произошло после запуска ВСУ ракет по Белгороду. Об этом в ходе встречи с участниками спецоперации в госпитале имени Вишневского заявил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что ответные удары российских войск по позициям украинских боевиков весьма чувствительные. Их нанесли на следующий день после атаки на российский город и продолжают бить до сих пор.
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Глава государства заметил, что это ответ на попытку запугивания россиян и зарождения неуверенности в армии своей страны.
«Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. Безусловно. Ни одно такое преступление — а это, безусловно, преступление — против гражданского населения безнаказанным не останется. Это 100%. Сомнений быть не может», — заявил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что украинские боевики, выбирая цели в Белгороде, целились в мирное население и гражданские объекты, а значит, рассматривать это иначе, как теракт, нельзя.
При этом Путин подчеркнул, что зеркального ответа и удара по мирному населению Украины российская армия не допустит и продолжит уничтожать военную инфраструктуру и скопления живой силы и боевой техники ВСУ.
Украинские боевики атаковали центр Белгорода в минувшую субботу, 30 декабря. Жертвами удара стали 24 человека. Ранения различной степени тяжести получили более 100 мирных жителей.
На следующий день российские войска нанесли «удар возмездия» по военным объектам и центрам принятия решений в Харькове.
Как сообщила пресс-служба Минобороны, речь идет о бывшем гостиничном комплексе, где находились офицеры Главного управления разведки ВСУ, которые занимались разработкой плана удара по Белгороду. Кроме того, там же находился штаб иностранных наемников, завербованных для проведения терактов в России.
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Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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