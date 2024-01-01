Важное 01 января 2024, 15:30 Путин пообещал ответные удары по военным объектам Украины после атаки на Белгород Путин назвал ответом за Белгород удары по военным объектам Украины РИА «Новости»

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Российские военные используют высокоточное оружие для ударов по местам скопления украинских военных и боевой техники в качестве ответа на атаки на свою территорию. Подобное произошло после запуска ВСУ ракет по Белгороду. Об этом в ходе встречи с участниками спецоперации в госпитале имени Вишневского заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что ответные удары российских войск по позициям украинских боевиков весьма чувствительные. Их нанесли на следующий день после атаки на российский город и продолжают бить до сих пор.

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Глава государства заметил, что это ответ на попытку запугивания россиян и зарождения неуверенности в армии своей страны.

«Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. Безусловно. Ни одно такое преступление — а это, безусловно, преступление — против гражданского населения безнаказанным не останется. Это 100%. Сомнений быть не может», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что украинские боевики, выбирая цели в Белгороде, целились в мирное население и гражданские объекты, а значит, рассматривать это иначе, как теракт, нельзя.

При этом Путин подчеркнул, что зеркального ответа и удара по мирному населению Украины российская армия не допустит и продолжит уничтожать военную инфраструктуру и скопления живой силы и боевой техники ВСУ.

Украинские боевики атаковали центр Белгорода в минувшую субботу, 30 декабря. Жертвами удара стали 24 человека. Ранения различной степени тяжести получили более 100 мирных жителей.

На следующий день российские войска нанесли «удар возмездия» по военным объектам и центрам принятия решений в Харькове.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, речь идет о бывшем гостиничном комплексе, где находились офицеры Главного управления разведки ВСУ, которые занимались разработкой плана удара по Белгороду. Кроме того, там же находился штаб иностранных наемников, завербованных для проведения терактов в России.