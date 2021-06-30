Путин пообещал олимпийцам, что вся Россия поддержит их теплом своих сердец

Президент России Владимир Путин заверил олимпийцев, что вся страна теплом своих сердец поддержит их на предстоящих Играх в Токио. Глава государства заявил об этом в ходе встречи с российской сборной.

Российский лидер пообещал спортсменам, что вся страна будет болеть за них на Олимпиаде в Токио.

«С вами душой, теплом своих сердец — говорю это без всякого преувеличения — будет вся наша страна, вся Россия», — сказал Путин, которого процитировал ТАСС.

Президент также выразил надежду, что организаторы Олимпийских игр в Токио примут все необходимые меры для того, чтобы защитить здоровье спортсменов и зрителей. Путин в ходе встречи со сборной напомнил, что предстоящая Олимпиада должна была пройти еще в прошлом году, но тогда ее перенесли из-за пандемии.

«И то, что в таких крайне непростых, прямо скажем, условиях главный спортивный праздник планеты все же состоится, можно считать важной общей победой мировой олимпийской семьи», — сказал он.

Исполком ОКР накануне утвердил состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.