Путин пообещал не бросать Донбасс

Россия не откажется от помощи жителям Донбасса, заявил Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ. Фрагмент беседы, проходившей онлайн, опубликовала «Россия 24».

На кадрах Путин говорит, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе».

И отмечает, что на плечах политиков и журналистов «лежит «огромная ответственность за Россию в целом».

«И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», — продолжает политик.

Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что Владимир Путин президент России

В конце января главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала в Донецке: «Россия-матушка, забери Донбасс домой!»

В Кремле на это заявили, что у России нет планов по присоединению ДНР и ЛНР. А Симоньян «является медиаменеджером и журналистом», но «никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации».

«Такого вопроса на повестке дня не стоит», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.