Путин пообещал медикам выплаты до 80 тысяч рублей за работу в разгар пандемии
«На три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом», — сказал Путин.
Врачи скорой помощи, а также средний медперсонал будет получать ежемесячно надбавку в размере 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч, младший медперсонал — 20 тысяч.
Такие специалисты находятся на передовой, и будем исходить из этой ситуации. Будет правильным установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджетаВладимир Путин.
Он обратил внимание на то, что сейчас регионам нужно больше взаимодействовать друг с другом. При необходимости скорая помощь может выезжать на вызов в другую область.
Кроме того, президент поручил правительству в течение двух недель составить график передачи больничных коек из федеральных клиник регионам. По его словам, из бюджета направлено более 33 миллиардов рублей для покупки коек в инфекционные больницы, еще порядка 13 миллиардов уйдет на закупку медицинской техники, включая аппараты ИВЛ и реанимобили. Они должны появиться в регионах уже в апреле.
«Сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека», — подчеркнул российский лидер.
Кроме того, он потребовал в кратчайшие сроки сформировать бригады специалистов в больницах, которые перепрофилируются на борьбу с коронавирусом.
Также Путин рассказал о дополнительной поддержке бизнеса и о выплатах безработным.