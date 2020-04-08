Путин пообещал медикам выплаты до 80 тысяч рублей за работу в разгар пандемии

Президент России Владимир Путин предложил врачам, работающим с больными коронавирусом, выплачивать дополнительно по 80 тысяч рублей. Такое заявление он сделал во время обращения к губернаторам.

«На три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом», — сказал Путин.

Врачи скорой помощи, а также средний медперсонал будет получать ежемесячно надбавку в размере 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч, младший медперсонал — 20 тысяч.

Такие специалисты находятся на передовой, и будем исходить из этой ситуации. Будет правильным установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета Владимир Путин.

Он обратил внимание на то, что сейчас регионам нужно больше взаимодействовать друг с другом. При необходимости скорая помощь может выезжать на вызов в другую область.

Кроме того, президент поручил правительству в течение двух недель составить график передачи больничных коек из федеральных клиник регионам. По его словам, из бюджета направлено более 33 миллиардов рублей для покупки коек в инфекционные больницы, еще порядка 13 миллиардов уйдет на закупку медицинской техники, включая аппараты ИВЛ и реанимобили. Они должны появиться в регионах уже в апреле.

«Сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он потребовал в кратчайшие сроки сформировать бригады специалистов в больницах, которые перепрофилируются на борьбу с коронавирусом.

Также Путин рассказал о дополнительной поддержке бизнеса и о выплатах безработным.