Путин пообещал изучить все вопросы с прямой линии

Власти изучат все вопросы, которые были направлены на прямую линию. Президент Владимир Путин пообещал сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

«От 2019 года свыше 500 тысяч вопросов обработаны, и на них даны конкретные ответы. По ряду из них работа продолжается. По многим надо вносить изменения в нормативную базу, включать решение в бюджеты регионов и даже федеральный. Это большая работа», — сказал Путин.

Президент поблагодарил волонтеров и добровольцев, которые помогают с обработкой вопросов. Путин отметил, что вопросы направляют ему, но именно волонтеры помогают с разрешением проблем.

«Надеюсь, такую же продуктивную работу организуем и после сегодняшнего мероприятия», — заметил Путин.

Его официальный представитель Дмитрий Песков также сказал, что все вопросы, которые направили россияне на прямую линию, тщательно изучат, даже если они не прозвучат в эфире.

«Давайте просто дождемся и посмотрим те вопросы, которые выпадут. Ответить на все вопросы, конечно, невозможно. Но можно их потом все тщательно изучить и обработать, что и будет сделано обязательно. Но на это требуется время», — сказал Дмитрий Песков, его цитирует РИА «Новости».

Пресс-секретарь назвал интерес жителей России к прямой линии традиционно большим.

Россияне направили Путину более 1,5 миллиона вопросов для прямой линии. Задать вопрос можно и после ее начала. Для этого надо позвонить в кол-центр, написать СМС или ММС, отправить запрос через сайт, соцсети или мобильное приложение «Москва — Путину».

Ожидается, что главными темами прямой линии станут коронавирус, вакцинация, помощь бизнесу, ЖКХ, социальная поддержка, международные отношения и экология. Накануне прямой линии Песков пообещал, что Путин даст развернутый ответ по вакцинации от коронавируса и в целом по борьбе с пандемией.