Путин пообещал изучить вопрос широкой амнистии
«Тут надо внимательно посмотреть, но этот инструмент гуманизации не должен быть забыт», — привело слова Путина РИА «Новости».
При этом российский лидер отметил, что надо посмотреть, как к вопросу освобождения осужденных отнесутся те, кто пострадал от их рук. Не будут ли они против такого решения.
Он напомнил, что в начале века временное правительство проводило широкую амнистию и выпустило на улицы России множество осужденных людей.
«Что началось на улицах наших крупнейших городов тогда?» — поинтересовался президент.
В последний раз амнистию для осужденных провели в России в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году этот вопрос снова поднимали. В феврале депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес законопроект с предложением освободить беременных женщин, матерей-одиночек и инвалидов, несовершеннолетних, которых осудили по статьям небольшой и средней тяжести.
Кроме того, он предложил освободить от наказания подростков, впервые попавших в колонию на срок до пяти лет за преступления по неосторожности. Шаргунов подчеркнул, что каждый случай нужно рассмотреть индивидуально. Амнистию он предложил приурочить к 75-летию Победы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос проведения амнистии в этом году в Кремле не обсуждали.