Путин пообещал изучить вопрос широкой амнистии

Президент России Владимир Путин назвал амнистию инструментом гуманизации. На заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер отметил, что изучит вопрос применения широкой амнистии.

«Тут надо внимательно посмотреть, но этот инструмент гуманизации не должен быть забыт», — привело слова Путина РИА «Новости».

При этом российский лидер отметил, что надо посмотреть, как к вопросу освобождения осужденных отнесутся те, кто пострадал от их рук. Не будут ли они против такого решения.

Он напомнил, что в начале века временное правительство проводило широкую амнистию и выпустило на улицы России множество осужденных людей.

«Что началось на улицах наших крупнейших городов тогда?» — поинтересовался президент.

В последний раз амнистию для осужденных провели в России в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году этот вопрос снова поднимали. В феврале депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес законопроект с предложением освободить беременных женщин, матерей-одиночек и инвалидов, несовершеннолетних, которых осудили по статьям небольшой и средней тяжести.

Кроме того, он предложил освободить от наказания подростков, впервые попавших в колонию на срок до пяти лет за преступления по неосторожности. Шаргунов подчеркнул, что каждый случай нужно рассмотреть индивидуально. Амнистию он предложил приурочить к 75-летию Победы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос проведения амнистии в этом году в Кремле не обсуждали.