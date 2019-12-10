Путин пообещал изучить ситуацию с организацией «За права человека»

Российский лидер напомнил, что организация действительно имела статус иностранного агента, но при этом получала «президентские гранты», пользовалась бесплатно предоставленным помещением в центре Москвы без оплаты коммунальных счетов.

«Если память мне не изменяет, ему (Льву Пономареву — прим. ред.) никто не мешал работать, хотя его позиции по некоторым вопросам далеки от правозащитной деятельности, насколько я себе представляю», — сказал Владимир Путин. В качестве примеров он привел позицию Пономарева по Крыму, которая совпадает с мнением правительства США, а также переговоры правозащитника с правительством Японии по помощи в возвращении стране островов Курильской гряды.

«Он что, международник, что ли?» — поинтересовался президент. Владимир Путин подчеркнул, что статус иностранного агента организации получают не для того, чтобы запретить их деятельность, а чтобы сделать их максимально прозрачными. Владимир Путин отметил, что личные взгляды Пономарева не должны влиять на работу формирования.

«Я обязательно посмотрю, чтобы эти элементы не использовались, чтобы прекратить деятельность организации как таковой», — подчеркнул российский лидер.

Верховный суд России по требованию российского Министерства юстиции 1 ноября вынес постановление о ликвидации движения «За права человека», основанного Львом Пономаревым. 28 ноября движение подало апелляционную жалобу в коллегию Верховного суда по административным делам. Этот документ пока не рассмотрен.