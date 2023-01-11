Власть 11 января 2023, 15:34 Путин пообещал исправить все недочеты в обеспечении участников спецоперации Путин: проблемы, связанные с обеспечением участников спецоперации, будут решены Телеканал «360»

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Выявленные недочеты в обеспечении участников спецоперации обязательно решат. Такое обещание дал сделал президент России Владимир Путин. Его процитировало издание РИА ФАН.

Он отметил, что проблемы решат оперативно и эффективно.

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Это обещание он дал во время выступления на совещании с членами правительства. 11 января его провели впервые с начала 2023 года.

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Подобное распоряжение глава государства отдал в отношении новых регионов России. Он призвал немедленно разбираться с проблемами, возникающими у жителей этих территорий. Эти слова Путина процитировал ТАСС.

«Ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия», — отметил российский президент.

По словам Путина, на части новых регионов России действительно пока не восстановлена мирная жизнь и обеспечена безопасность людей. Он подчеркнул, что все эти факторы не являются поводом для паузы в решении проблем местного населения.