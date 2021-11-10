Путин пообещал и впредь укреплять соцгарантии сотрудников полиции

В России продолжат укреплять социальные и правовые гарантии сотрудников органов внутренних дел. Президент РФ Владимир Путин назвал их настоящими профессионалами, смелыми и принципиальными.

Глава государства выступил с подобным заявлением в видеообращении по случаю празднования в России Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечают 10 ноября. Слова Путина привел ТАСС.

«Государство будет и впредь делать все необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД, для повышения престижа вашей службы», — подчеркнул президент.

При решении поставленных задач полицейские, по словам Путина, будут равняться на «лучших сотрудников».

«А это <…> настоящие профессионалы, смелые и принципиальные люди, твердо верящие в силу закону и уважающие права и свободы граждан», — сказал глава государства.

Путин добавил, что верит в преданность, профессионализм и готовность полицейских к любым испытаниям. Он поздравил ветеранов МВД и отметил, что они несли нелегкую службу с честью, оказывая помощь попавшим в беду.

«В этот день мы отдаем дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка, кто по зову сердца выбрал для себя трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу», — заявил глава государства.