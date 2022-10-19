Путин пообещал губернаторам дополнительные полномочия в сфере безопасности | 360°

Власть 19 октября 2022, 14:51 Путин пообещал губернаторам дополнительные полномочия в сфере безопасности Путин заявил, что у губернаторов появятся допполномочия для обеспечения безопасности

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Губернаторы российских регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

В частности, главы регионов смогут создавать штабы для координации разработки и реализации по повышению безопасности на подконтрольной им территории.

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Кроме того, Путин поручил членам правительства и представителям Минобороны оказывать все необходимое содействие губернаторам в данной сфере.

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По словам главы государства, принимаемые главами регионов шаги и решения должны максимально соответствовать текущей обстановке в подконтрольной им области на момент предпринимаемых мер по обеспечению безопасности населения этой территории.