Путин пообещал двойной оклад командированным в новые регионы чиновникам | 360°

Власть 17 октября 2022, 18:39 Путин пообещал двойной оклад командированным в новые регионы чиновникам Президент России Путин подписал указ о двойном окладе для командированных в новые регионы РИА «Новости»

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Должностным лицам, командированным в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области, будут платить в двойном размере. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Установить <…> а) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере; б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в документе.

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Речь идет о лицах, замещающих государственные должности, о федеральных государственных гражданских служащих, работниках федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

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Указ вступил в силу со дня его подписания, 17 октября. Он распространяется на правоотношения, возникшие 30 сентября 2022 года.

Также российский лидер подписал указ, по которому военные смогут получать в собственность жилье большой площади с доплатой за дополнительные метры. Порядок этой доплаты определит правительство.