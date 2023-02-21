Власть 21 февраля 2023, 13:27 Путин пообещал, что выборы в 2023 и 2034 годах пройдут в соответствии с законом РИА «Новости»

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Выборы главы России в 2024 году пройдут в соответствии с законодательством. Такое заявление сделал текущий президент страны Владимир Путин.

По его словам, это касается и избирательных процессов, запланированных на 2023 год. Путин анонсировал четкое следование букве закона в вопросе выборов в 2023 и 2024 годах во время выступления с посланием к Федеральному собранию. Оно проходит в Москве, в Гостином Дворе.

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«Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024-м [году] состоятся в строгом соответствии с законом», — сказал Путин.

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Также он пообещал соблюдение всех демократических конституционных процедур в ходе избирательных процессов в этом и следующем годах.