21 февраля 2023, 13:27
Путин пообещал, что выборы в 2023 и 2034 годах пройдут в соответствии с законом
Выборы главы России в 2024 году пройдут в соответствии с законодательством. Такое заявление сделал текущий президент страны Владимир Путин.
По его словам, это касается и избирательных процессов, запланированных на 2023 год. Путин анонсировал четкое следование букве закона в вопросе выборов в 2023 и 2024 годах во время выступления с посланием к Федеральному собранию. Оно проходит в Москве, в Гостином Дворе.
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«Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024-м [году] состоятся в строгом соответствии с законом», — сказал Путин.
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Также он пообещал соблюдение всех демократических конституционных процедур в ходе избирательных процессов в этом и следующем годах.
Выборы президента РФ
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