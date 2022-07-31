Путин пообещал, что российский флот ответит всем, кто «посягнет на суверенитет и свободу» страны
Путин: российский флот ответит всем, кто посягнет на суверенитет и свободу страны
Российский флот способен ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны, заявил президент России Владимир Путин на параде в честь Дня Военно-морского флота. Глава государства подчеркнул, что флот будет твердо всеми средствами обеспечивать защиту своих морских рубежей.
«Флот России решительно способен ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны», — отметил Путин.
Он напомнил, что флот страны вместе с ее народом всегда закалялся в боях и сражениях, и назвал нынешнее поколение матросов и офицеров «несокрушимой опорой Отечества».
По словам президента, одним из главных приоритетов остается обеспечение благополучия семей моряков.
Также Владимир Путин сообщил об утверждении новой Морской доктрины, указав, что в ней «обозначены границы и зоны национальных интересов России».
Сегодня президент также утвердил Корабельный устав Военно-морского флота. Оба документа вступают в силу со дня подписания.