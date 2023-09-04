Власть 04 сентября 2023, 16:48 Путин пообещал, что Россия обеспечит Турцию газом Путин: Россия останется надежным и ответственным поставщиком газа РИА «Новости»

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Россия была и будет надежным поставщиком газа. Государство продолжит обеспечивать им в том числе Турцию, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российская сторона также готова поставлять голубое топливо транзитом через Турцию в другие страны, подчеркнул Путин.

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«Россия всегда была и будет надежным и ответственным поставщиком газа и намерена дальше обеспечивать его поставки в Турцию и третьи страны», — отметил глава государства.

Переговоры с Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере, подчеркнул президент РФ. В ходе встречи лидеры двух стран рассмотрели ключевые вопросы взаимодействия России и Турции в области экономики и сфере безопасности.