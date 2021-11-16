Путин поменял состав президиума Госсовета

Российский президент Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовых актов.

В обновленный Госсовет вошли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Башкирии Радий Хабиров, а также глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Калужской области Владислав Шапша и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Кроме того, структуру покинули десять человек.

«Исключить из состава Президиума Кобзева И.И, Миронова Д. Ю., Моора А.В., Носова С. К., Паслера Д. В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В.», — сказано в документе.

Президиум Госсовета формируют для решения текущих вопросов деятельности органа. В его состав входят 28 человек, 18 из которых — главы регионов, возглавляющие профильные комиссии Государственного совета. Еще 10 человек оказываются в президиуме на ротационной основе.