Путин получит от правительства проект указа по созданию координационного совета | 360°

Власть 19 октября 2022, 19:27 Путин получит от правительства проект указа по созданию координационного совета РИА «Новости»

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Проект указа по созданию координационного совета при правительстве для обеспечения нужд спецоперации ВС России на Украине подготовлен и передан президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил заявил премьер-министр государства Михаил Мишустин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он сообщил об этом во время совещания с вице-премьерами. Мишустин отметил, что Путин рекомендовал ему встать во главе нового ведомства.

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«Соответствующий проект указа подготовлен и передан главе государства», — сказал Мишустин.

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Также он рассказал о задачах, которые предстоит выполнить сотрудникам будущего ведомства. По словам Мишустина, члены координационного совета по нуждам спецоперации будут оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. Среди них — снабжение военнослужащих техникой, транспортом и необходимым оборудованием для проведения строительных работ.